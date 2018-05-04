ФСК ЕЭС повысила надежность выдачи до 1000 мегаватт мощности крупнейшей в России атомной электростанции

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию оборудования, обеспечивающего выдачу до 1000 МВт мощности Балаковской АЭС по линии электропередачи 500 кВ "БАЭС – Трубная". Новые устройства обеспечат надежность связи объединенных энергосистем Волги и Юга, и, в частности, энергоснабжения Волгоградской области.

Линия ФСК ЕЭС "БАЭС – Трубная" подключена к атомной электростанции через ячейку 500 кВ, расположенную на территории АЭС. Специалисты компании установили в ней 11 фаз новых трансформаторов тока и напряжения с элегазовой изоляцией, заменили кабели вторичных цепей, смонтировали новый элегазовый выключатель, а также поставили новые устройства релейной защиты и автоматики.

Одно из главных преимуществ установленного российского элегазового оборудования – устойчивость конструкции к внешним факторам. На протяжении всего срока эксплуатации компоненты сохраняют стабильные параметры изоляции, не разрушают металлоконструкции, а их надежность обеспечена отсутствием внутренней твердой изоляции. Кроме того, инновационное оборудование нового поколения пожаро и взрывобезопасно: трансформатор оснащен защитным устройством, которое контролирует превышение внутреннего давления.