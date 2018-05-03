Филиал "Кировэнерго" принял участие во всероссийской акции "Неделя без турникетов"

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов" провел экскурсии для учащихся Яранского государственного технологического техникума. Производственное отделение "Яранские электрические сети" посетили студенты, обучающиеся по специальности "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования".

"Неделя без турникетов" - это часть профориентационной работы, которую "Кировэнерго" проводит среди студентов профильных факультетов высших и средних учебных заведений. Филиал организует мероприятия для учащихся Яранского технологического техникума на регулярной основе. Между ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и этим учебным заведением подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого энергетики проводят для студентов экскурсии на энергообъекты и занятия по электробезопасности, принимают участие в днях открытых дверей техникума и ведут другую профориентационную работу. Кроме того, учащиеся Яранского технологического техникума проходят на предприятии производственную практику.

Во время экскурсии в рамках "Недели без турникетов" будущие энергетики посетили оперативно-диспетчерскую службу и диспетчерский щит производственного отделения. В ходе мероприятия студенты узнали, как осуществляется контроль над электроснабжением шести муниципальных районов, входящих в зону ответственности ПО "Яранские электрические сети", и задали вопросы об особенностях работы производственного отделения. Особое внимание во время акции уделялось вопросам электробезопасности и поведения вблизи энергообъектов.

Масштабность увиденного, по признанию ребят, поразила их. По словам студентов, профессию электромонтера большинство из присутствующих на экскурсии выбрали давно и осознанно, поэтому подобные мероприятия стимулируют их на получение более качественных и глубоких знаний и умений по профильным предметам.

Отметим, что всероссийская акция "Неделя без турникетов" проводится ежегодно в апреле и октябре. Мероприятие направлено на повышение престижа рабочих и инженерных специальностей. Во время акции студенты и учащиеся знакомятся с предприятиями и профессиями, реальными рабочими местами и возможностями по дальнейшему трудоустройству.

