Исследователи из исследовательского института NICT Network System и компании Fujikura Ltd, специалисты которой разработали новый тип трехмодового (трехканального) оптического волокна, провели эксперимент, во время которого была достигнута скорость пе

Процедура формирования и сертификации данных для информационного обмена через веб- портал «Energía Abierta»

В рамках государственной программы отраслевого инновационного развития Министерство энергетики Чили объявило о том, что с 5 апреля 2018 г. Национальная энергетическая комиссия (Comisión Nacional de Energía, CNE) запустила новый многофункциональный веб-портал "Energía Abierta", функционирующий на базе технологии блокчейн (blockchain).

Официально заявленной целью проекта является повышение уровня безопасности, защищенности, открытости и прозрачности информации, находящейся в публичном доступе, и одновременно реализация перехода от концептуальной модели технологии блокчейн к конкретному применению в сфере электроэнергетики.

Основная задача CNE как отраслевого регулятора состоит в том, чтобы через отбор первичных данных, размещаемых на "Energía Abierta", формировать новые базы данных, распространяемые через огромное количество серверов, что позволит каждому участнику процесса обмена информацией получить доступ к публикуемой на веб-портале информации в режиме реального времени. Достоверность распространяемой таким образом информации будет обеспечиваться за счет многократной верификации.

Для первой стадии проекта CNE будет формировать данные об установленной мощности электростанций, среднерыночных ценах на электроэнергию, маржинальных затратах на производство электроэнергии, ценах на углеводородные ресурсы, выполнении требований закона о развитии ВИЭ, выработке генерации (в том числе собственных генерирующих установок потребителей) и выбросах СО2.

Для формирования базы данных будет использоваться блокчейн-платформа Эфириум (Ethereum, ETH), позволяющая создавать децентрализованные онлайн-сервисы на базе технологии блокчейн.

Министерство энергетики и CNE первыми среди чилийских государственных учреждений используют технологию блокчейн для формирования баз данных и информобмена. В энергетике других стран Латинской Америки примеров применения технологии блокчейн также еще не было.