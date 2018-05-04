"Мегафон" станет первым оператором в России, тестирующим 5G

Оператор "Мегафон" закрыл сделку по покупке компании "Неоспринт" за 720 млн рублей. Компания владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве — полосой частот шириной в 24 МГц, пишут "Ведомости". "Мегафон" планирует в этом диапазоне частот построить опытную сеть 5G к ЧМ-2018. При этом оператор стал первым в России, кто получил частоты, позволяющие строить сети пятого поколения.

Сеть 5G позволяет подключаться к интернету на скорости до 1 Гбит/с — это в три раза больше, чем в сетях LTE. Планируется, что сетью 5G будут пользоваться сотни тысяч датчиков в концепции интернета-вещей. По мнению представителей "Мегафона", в ближайшие пять лет российские операторы потратят на внедрение 5G более 300 млрд рублей.

В конце марта Компании Ericsson и МТС договорились о создании научно-исследовательского центра 5G в городе Иннополис. Эти две компании будут использовать свой опыт, новейшие технологии и партнерскую экосистему для создания прототипов и изучения новых возможностей 5G для бизнеса.

Хайтек