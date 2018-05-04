Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности

Реактор Kilopower

Обладание достаточным количеством энергии является одним из главных условий для успешного совершения дальних космических полетов. Экспедиция на Марс, к примеру, будет нуждаться в гораздо большем количестве топлива, чем сможет поднять в космос даже самая мощная ракета, поэтому некоторое количество этого топлива должно быть произведено прямо на Марсе из местных ресурсов, на что потребуется большое количество энергии. Решением энергетической проблемы в космосе является компактный мобильный ядерный реактор Kilopower, разрабатываемый совместными усилиями специалистов НАСА, Национальной лаборатории в Лос-Аламосе и других организаций. Ранее в этом году были проведены предварительные испытания реактора Kilopower, а в течение марта этого года реактор успешно прошел первые испытания, во время которых он работал на своей максимальной мощности.

Малые ядерные реакторы серии Kilopower пока еще не способны обеспечить производство достаточного количества энергии, но их большие, 10-кВт варианты, работая в составе группы из четырех-пяти реакторов, могут обеспечить энергией обитаемую марсианскую базу даже в темное время марсианских суток или во время песчаных бурь, перекрывающих доступ лучей солнечного света.

В марте этого года исследовательская группа провела испытания, во время которых реактор Kilopower работал на полной мощности в течение 20 часов. Задействованный в испытаниях реактор еще не предназначен для запуска в космос, тем не менее, его испытания проводились в условиях, которые максимально близко приближены к реальным условиям в космосе.

Несмотря на чрезвычайные условия испытаний, реактору Kilopower удалось удивить своих создателей. Количество выработанной им тепловой энергии превысило ожидаемый уровень, при этом, и сам реактор, и поток отдаваемой им энергии находились в стабильном состоянии. Это указывает на то, что реактор способен пережить и даже некоторые чрезвычайные ситуации, такие, как внезапное отключение его системы охлаждения. Согласно расчетам, температура ядра реактора в этом случае должна повыситься максимум на 15 градусов, что не повлечет за собой никаких последствий.

Успешные испытания реактора Kilopower показали, что технологии, лежащие в его основе, уже готовы для их использования в космических полетах. Это, в свою очередь, позволяет руководству НАСА начать планировать первый испытательный запуск такого реактора в космос, но пока еще очень рано говорить о каких-либо сроках осуществления данного мероприятия. Известно лишь, что за следующие 18 месяцев исследователи должны разработать, изготовить и испытать новые средства и системы автоматического управления работой реакторов серии Kilopower разной мощности.

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