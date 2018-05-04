Специалист Омского РДУ Антон Шилов стал победителем региональных соревнований профессионального мастерства оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы

С 23 по 27 апреля в Красноярске, на базе Филиала АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ прошли Вторые соревнования профессионального мастерства оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы, филиалов операционной зоны ОДУ Сибири. Первое место занял специалист Омского РДУ Антон Шилов, набравший наибольшее количество баллов по итогам пройденных этапов.

Цель соревнований – повышение уровня профессиональной подготовки, качества и безопасности работы оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы.

Диспетчерский центр Системного оператора – сложный технический комплекс, от нормальной работы которого зависит управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России. Помимо узкоспециализированных систем, непосредственно предназначенных для осуществления оперативно-диспетчерских функций, диспетчерские центры оснащены большим количеством инженерного оборудования, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодоснабжения, а также противопожарных систем. Сложность комплекса обуславливает строгие требования к специалистам, которые обязаны обеспечивать надежную работу инженерных систем в любой ситуации.

В соревнованиях участвовали дежурные специалисты – победители отборочных соревнований, проведенных в филиалах операционной зоны ОДУ Сибири.

В состав судейских бригад и главной судейской комиссии вошли специалисты ОДУ Сибири. Главную судейскую комиссию возглавил директор по общим вопросам Илья Наумов.

Соревнования проходили в шесть этапов, в ходе которых оценивалась готовность оперативного персонала к деятельности в нештатных ситуациях в условиях ограниченного времени.

Первый этап "Квалификационная проверка знаний норм и правил" проводился с использованием программного комплекса "Эксперт-Диспетчер". Наибольшее количество баллов набрал Вадим Шамардин (Хакасское РДУ).

Второй этап "Оперативное обслуживание и осмотр электроустановки" проводился с использованием специально подготовленного макета оборудования. Лучшим на этапе стал Михаил Носов (ОДУ Сибири).

На этапе "Противоаварийная тренировка (системы электроснабжения)" участники выполняли необходимые действия по ликвидации нарушений нормального режима работы систем электроснабжения. Наибольшее количество баллов набрали Антон Шилов (Омское РДУ) и Михаил Носов (ОДУ Сибири).

В ходе четвертого этапа "Противоаварийная тренировка (система теплоснабжения)" участники должны были выполнить необходимые действия по ликвидации нарушений нормального режима работы систем теплоснабжения. Лидерами стали Михаил Носов (ОДУ Сибири) и Антон Шилов (Омское РДУ).

Пятый этап "Тушение возгорания" проходил на полигоне пожарной части №17 города Красноярска. Участники выполняли тушение пожара в электроустановке. Наибольшее количество баллов набрал Александр Спицын (Забайкальское РДУ).

Шестой этап "Реанимация, оказание первой помощи" проводился с использованием робота-тренажера "Гоша". Наивысшую оценку по результатам этапа получил Вадим Шамардин (Хакасское РДУ).

Антон Шилов, победивший в региональном отборе, будет представлять Сибирь на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы филиалов АО "СО ЕЭС".

Вторые всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала, эксплуатирующего инженерные системы филиалов АО "СО ЕЭС" пройдут с 25 по 29 июня на базе ОДУ Северо-Запада. В них примут участие победители региональных отборочных соревнований, проведенных в ОДУ и РДУ. В состав главной судейской комиссии всероссийских соревнований войдут работники Исполнительного аппарата АО "СО ЕЭС".