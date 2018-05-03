Специалисты филиала "Челябэнерго" совместно с прокуратурой пресекают распространение информации о способах хищения электроэнергии

Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" продолжают работу по выявлению и блокировке сайтов, осуществляющих продажу "заряженных" приборов учета электрической энергии. Так, в ходе рассмотрения обращения электросетевой компании прокуратура Центрального района г. Челябинска выявила нарушения в деятельности сайта, торгующего электрическими счетчиками "с пультом". Приборы, фиксирующие заниженный расход электроэнергии, были доступны жителям Челябинска и региона. Исковое заявление о признании информации, распространяемой интернет-ресурсом, противозаконной, передано в Центральный районный суд.

Работа по пресечению распространения данных, провоцирующих хищение электрической энергии, ведется сотрудниками компании в рамках программы по снижению потерь и является одной из приоритетных. Менее чем за полтора года энергетики Челябинских горэлектросетей передали в надзорные органы заявления об 11 подобных случаях.

Специалисты компании отмечают, что, пользуясь услугами вредоносных сайтов, приобретая "заряженные" электросчетчики, челябинцы ставят под угрозу надежное электроснабжение. Перегрузка в распределительной сети приводит к снижению качества электроэнергии, аварийным отключениям и может вызвать пожар.

Энергетики обращаются к жителям Челябинска и Челябинской области: позвонив по телефону доверия "Челябэнерго" (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), вы можете сообщить о фактах распространения противозаконной информации в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных прибора учета.