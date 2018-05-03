В ЦНИИТМАШе российские ученые поделились опытом повышения прочности оборудования для атомной отрасли

На базе ГНЦ РФ АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошел отраслевой научно-практический семинар "Прочность и сейсмическая безопасность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок".

В семинаре приняли участие 77 человек из 23 организаций. Интерес к семинару вызван развитием отечественных и импортных программных продуктов, нормативной базы в атомной и других отраслях, необходимостью применять европейские и американские стандарты. Также специалистам важен обмен опытом расчетно-экспериментального обоснования прочности: обсуждение этого вопроса позволит в кратчайшие сроки проводить необходимые расчетные исследования, в том числе, невозможные ранее, но играющие важную роль для безопасности конструкций атомного машиностроения.

Евгений Синицын, доктор технических наук, заведующий лабораторией прочности ЦНИИТМАШ, руководитель семинара, отметил: "Нормативные документы по обоснованию прочности конструкций атомной техники непрерывно меняются, программы обеспечения развиваются, а сроки проектирования сокращаются, и специалисты вынуждены приобретать передовой опыт расчета конструкций, чтобы обеспечить их безопасность и долговечность. Имен-но поэтому мы считаем необходимым встречаться на подобных мероприятиях для обсуждения изменений и актуальных проблем отрасли хотя бы два раза в год".

С докладами на семинаре выступили представители АО "Корпорация "ВНИИЭМ" (до-клад "Развитие методов испытаний электрооборудования АЭС"), АО "Красная Звезда" ("Ис-следование динамики рабочего органа растворного реактора с тросовым приводом", "Метод моделирования сварных соединений при оптимизации конечно-элементной модели разветв-ленной конструкции"), АО "ОКБМ Африкантов" ("Создание макроса по категоризации напряжений в расчётных сечениях конструкции для анализа 3-мерного напряженно-деформированного состояния в программном комплексе ANSYS", "К вопросу о методах рас-четно-экспериментального обоснования вибропрочности трубопроводных систем", "Вопросы обоснования сейсмостойкости оборудования атомных станций малой мощности"), Южно-Уральского государственного университета ("Соотношение между расчетами с использованием категорий напряжений и расчетами по предельным состояниям"). Заключительной частью семинара стал круглый стол, в рамках которого участники обсудили актуальные проблемы расчетов на прочность, представленные доклады, а также высказали свои предложения по про-грамме следующего семинара, намеченного на сентябрь 2018 года.

Семинар "Численные методы и программное обеспечение расчетов на прочность" был организован Евгением Синицыным в "НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля". С 2013 года семинар проводится несколько раз в год на площадке АО "ВНИИАМ", недавно вошедшего в состав ЦНИИТМАШ. В рамках семинаров обсуждаются вопросы практики обоснования прочности оборудования, трубопроводов, элементов АЭС при различных режимах работы и динамических воздействиях; численных методов и программного обеспечения расчетов параметров напряженно-деформированного состояния; аттестации вычислительных программ по прочности; нормативно-методической база, автоматизации расчетов по оценке статической, циклической прочности, сопротивления хрупкому разрушению; квалификации оборудования по критерию сейсмостойкости.