В Урус-Мартановском районе ущерб от хищений электроэнергии превысил 840 тысяч рублей

Энергетики Урус-Мартановских районных электрических сетей (РЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") по итогам первого квартала 2018 года зафиксировали 38 случаев хищения электроэнергии. Рейды по выявлению незаконного пользования энергоресурсом в рамках акции "Стоп, энерговор!" проводятся ежедневно на постоянной основе.

За отчетный период энергетики в отношении юридических лиц составили 13 актов о незаконном потреблении электроэнергии общим объемом 106,39 тыс. кВт.ч. В результате таких противоправных действий недобросовестных потребителей энергокомпании нанесен ущерб на сумму 549,66 тыс. руб.

Кроме того, в районе зафиксировано 25 фактов энерговоровства физическими лицами общим объемом 148,97 тыс. кВт.ч. Сумма нанесенного ущерба составила 292 тыс. руб. Весь объем похищенной электроэнергии был включен в полезный отпуск.

По всем фактам хищений составлены материалы, которые будут переданы в правоохранительные органы. Недобросовестным потребителям энергетики напоминают, что с 1 января 2016 г. ужесточена административная ответственность за неучтенное потребление электроэнергии, а также за самовольное подключение к электрическим сетям.



Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ (статья 7.19), нарушителям-физлицам грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – 30-80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, а для юридических лиц штраф достигает 100-200 тыс. руб. Если ущерб по акту будет составлять более 250 тыс. рублей, то нарушителя могут привлечь и к уголовной ответственности (ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям опасно для жизни. Такие действия провоцируют возникновение пожароопасных ситуаций, негативно влияют на надежность и качество энергоснабжения потребителей, наносят ущерб бытовой технике соседей.