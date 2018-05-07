Безопасность работы – главное для электромонтеров филиала "Каббалкэнерго"

В филиале МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") проверили знания у машинистов подъемных сооружений, крановщиков автокранов, стропальщиков и рабочих люльки. Их предэкзаменационная подготовка в соответствии с требованиями в области промышленной безопасности проводилась в рамках специальной программы. Обучение велось с использованием наглядных пособий и материалов по правилам установки кранов, грузоподъемных приспособлений, схемам строповки, основным положениям техники безопасности грузоподъемных работ, экстренной реанимации и первой медицинской помощи при различных травмах.

На занятиях, помимо общих понятий о люльках, подъемных сооружениях, деталях и узлах, приспособлениях и механизмах, были рассмотрены обязанности специалистов перед началом, во время и в конце работы, а также их действия в аварийных ситуациях. Тщательно рассмотрены требования охраны труда к погрузочно-разгрузочным работам, к проектам производства работ и технологическим картам, порядок организации производства работ вблизи ЛЭП с применением вышек, меры безопасности.

Четыре часа по программе было уделено изучению производственных инструкций по безопасному ведению работ для машинистов подъемников, крановщиков, стропальщиков, рабочих люльки, рассмотрена ответственность за нарушения требований. Должное внимание преподаватели уделили соблюдению требований пожарной безопасности, устройству и правилам применения средств пожаротушения, в частности, огнетушителей. Для формирования умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим при потере сознания состоялись практикумы по отработке приемов реанимации на манекене-тренажере "Гоша".

По словам заместителя главного инженера – руководителя группы производственной безопасности и производственного контроля Марины Василенко, применение тренажера в обучении персонала приводит к хорошему усвоению теоретической части и овладению практическими навыками, которые необходимы каждому специалисту в практической деятельности. Усиление практической подготовки должно проводиться уже с первого дня и продолжаться на протяжении трудовой деятельности.

В итоге подготовки электромонтеры районных электрических сетей и групп подстанций приняли участие в практических занятиях по проведению испытаний подъемников и крана контрольным грузом, отработке навыков строповки грузов, а также прошли проверку полученных знаний.