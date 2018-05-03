Энерговоровство – себе убыток

В ходе рейдов, проведённых мобильной группой инспекционного контроля АО "Тюменьэнерго", пресечено свыше 60 случаев безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. По итогам первого квартала 2018 года объём незаконно потреблённой электроэнергии по выявленным фактам превысил 850 тыс. кВт*ч. Сумма ущерба, причиненного энергокомпании недобросовестными потребителями, составила более двух миллионов рублей.

По всем составленным актам о неучтённом энергопотреблении в территориальные подразделения УМВД России по Тюменской области направлены материалы для привлечения виновных к ответственности.

Мобильная группа инспекционного контроля создана в "Тюменьэнерго" в июне 2017 года. В неё входят специалисты подразделений безопасности и служб реализации услуг и учёта электроэнергии. В компетенции группы – выявление фактов незаконного потребления электроэнергии, ненадлежащего исполнения условий договоров на оказание услуг по передаче электроэнергии потребителями, а также пресечение фактов коррупции и злоупотреблений со стороны сотрудников энергокомпании.

Мобильная группа располагает всеми техническими средствами для того, чтобы выявлять и предотвращать различные способы хищения электрической энергии. Персонал регулярно проходит обучение и техническую подготовку, а измерительное оборудование, применяемое энергетиками, безошибочно выявляет "модернизированные" приборы учёта с установленными в них дополнительными устройствами, влияющими на работу электросчетчика. Особое внимание в ходе рейдов уделяется тем, кто ранее был уличён в незаконном энергопотреблении.

В результате, за первые три месяца 2018 года в филиале АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети выявлено шесть счётчиков с несанкционированным внесением изменений в конструктив (за 2017 год в целом – пять). Наиболее распространёнными видами вмешательства являются использование устройств дистанционного управления счётным механизмом счётчика (пульты д/у), изменение метрологической погрешности прибора учёта и периодическая замена микропроцессорных элементов приборов учёта в комплексе. Внешне отличить такой счётчик от обычного практически невозможно. Стоит отметить, что из-за использования таких приборов учёта компания недополучила оплату более 360 тысяч кВт*ч электроэнергии.

Удалось выявить и ряд крупных нарушений. Так, в Тюмени зафиксирован факт полной замены измерительного блока прибора учёта крупным потребителем – гостиничным комплексом "Золотой орёл". Мало того, что предприниматель зарегистрировал гостиницу как физическое лицо, так ещё и вскрыл опломбированный в 2015 году прибор учёта и полностью поменял в нём содержимое, оставив из ранее установленного энергокомпанией оборудования только корпус. Ущерб по этому факту составил 45 тыс. кВт*ч или 100 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

"После первой проверки приборы учёта с дополнительными устройствами, не предусмотренными заводом-изготовителем направляют на независимую экспертизу при Центре метрологии и стандартизации. На сегодняшний день все отправленные счётчики оказались "заряженными". Потребители привлечены к ответственности", – комментирует ведущий инженер сектора по учёту электроэнергии филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Алексей Архипов.

Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. Причём, в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа.