IEK снимается в кино

Группа компаний IEK пополнила свою коллекцию видеоматериалов. На странице ГК IEK в YouTube представлен новый ролик с обзором крупных жилых комплексов в Тюмени, которые построены с использованием оборудования IEK®.

Застройщики микрорайона "Звездный городок" и жилого комплекса "Заречный" ставили перед собой цель построить качественное, комфортное и доступное жилье. Этого удалось добиться во многом благодаря внедрению комплексных решений с использованием электрооборудования IEK®. В среднем в каждой новостройке использовалось порядка 70 километров гофротрубы и трубы ПНД, около 400 светильников, модульное оборудование, металлические лотки и этажные щиты, электроустановочные изделия.

По словам директора компании-застройщика "Звездного городка" ГК "Снегири" Андрея Василькова, ГК IEK – давний и надежный партнер, продукция которого постоянно используется в строительных проектах. При строительстве качественного и доступного жилья особенно важен баланс между надёжностью строительных элементов и систем и их стоимостью, и такой баланс полностью обеспечивает продукция IEK®.

Новый видеореференс смотрите на канале ГК IEK в YouTube.

Помимо видеореференсов страница ГК IEK на YouTube содержит видеоматериалы о производстве и тестировании продукции IEK®, обучающие ролики по подготовке проектов с использование оборудования IEK®, сюжеты и репортажи об участии ГК IEK в системе подготовки специалистов и в развитии движения WorldSkills Russia.