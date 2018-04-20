Компания "Сименс" представит инновационную систему управления зданием на выставке-форуме "ПТА. Санкт-Петербург 2018"

05-06 июня 2018 г. для специалистов в области автоматизации раскроет двери XI Специализированная выставка-форум "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2018". Место проведения: г. Санкт-Петербург, Конгресс-центр "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", проспект Медиков, 5. Организатор: ООО "ЭКСПОТРОНИКА". Сайт: https://www.pta-expo.ru/spb/.

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В рамках деловой программы компания "Сименс" представит инновационную систему управления зданием - Desigo Control Point (DCP).

Требования, предъявляемые заказчиками к комплексным системам автоматизации и контроля зданий, постоянно растут, и сейчас на первый план выходят вопросы обеспечения надежной бесперебойной работы инженерного оборудования зданий. Соблюдение эффективности использования энергии и оптимизация затрат в зданиях – это также обязательная особенность всех систем. Система автоматизации и контроля зданий компании "Сименс" DESIGO™ наилучшим образом удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.

Desigo Control Point - это новая концепция управления автоматизацией зданий. Она состоит из сенсорных панелей разного размера и веб-серверов, которые позволяют дистанционно управлять зданиями с любого смарт-устройства и эффективно контролировать все инженерные системы. Отличительной особенностью является простая установка и интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Desigo Control Point предназначена для использования в качестве станции управления в небольших и средних зданиях, таких как: банки, университеты, школы, торговые центры, офисы, кинотеатры и больницы. С помощью данной системы можно упростить задачи по автоматизации, максимально повысить комфорт в помещении, а также снизить затраты на техническое обслуживание и энергопотребление.

Презентация компании "Сименс" на тему "Desigo Control Point (DCP) – новая система управления зданием" состоится 5 июня в рамках секции "Диспетчерское управление инфраструктурными объектами. Практика автоматизации инженерных систем зданий".

Для Вас выступит Рим Асейдулин, ведущий специалист по работе с проектными организациями ООО "Сименс"

В программе форума слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как ПРОСОФТ, JUNG, Embedded Systems, ИНСАТ, B.E.G., BOLID и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

В 2017 году посетителями мероприятия стали более четырехсот руководителей и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных и энергетических компаний, включая "Норильский никель", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Силовые машины", "ГТ-Энерго", "Ростелеком", "Центр технологии судостроения и судоремонта".

Официальную поддержку выставке-форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Союз строительных организаций Ленинградской области, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Санкт-Петербургский филиал KNX Users Club России, СНГ и Балтии.