На Учалинский ГОК поступила новая погрузочно-доставочная машина

На Учалинский подземный рудник Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прибыл новый погрузчик Sandvik LH514. Машина с дизельным двигателем мощностью 348 л.с. и грузоподъемностью 14 тонн предназначена для работы в подземных условиях, а именно для выемки руды и породы и их погрузки в автосамосвал. В целях безопасности погрузчик оборудован системой дистанционного управления: при проведении сложных погрузочных работ в очистном пространстве машинист управляет машиной при помощи пульта дистанционного управления, находясь на безопасном расстоянии.

"Особенность нового погрузчика – это наличие системы аварийного растормаживания. В случае поломки машины в очистном пространстве, можно произвести ее "расторможку", не входя в кабину: на специальный крюк накидывается трос, тормоз автоматически снимается с блокировки, затем погрузчик можно отбуксировать в зону техобслуживания", – говорит заместитель начальника участка Учалинского подземного рудника Марсель Амиров.

Максимальная скорость движения погрузчика – 32 км/ч, но в подземных выработках она не превышает 10 км/ч. Для удобства маневрирования в шахте машина имеет автоматический и механический режимы управления, 4 передачи переднего и заднего хода. Машинисты также отмечают комфортные условия работы: герметичную кабину с системой кондиционирования, салонные фильтры очистки воздуха, хорошую шумоизоляцию.



Погрузчик LH514 стал третьим по счету, поступившим на Учалинский подземный рудник по плану модернизации оборудования за последние три года. Стоимость машины превышает 40 млн. рублей.