Отечественные предприятия приборостроения представят свои новейшие разработки в Москве

В период с 15 по 17 мая 2018 года на ВДНХ (павильон №75) состоится 14-й Московский международный форум и выставка "Точные измерения – основа качества и безопасности". Мероприятия проводятся ежегодно и приурочены ко Всемирному Дню метрологии – 20 мая.

На площадке будут представлены новейшие разработки в области приборостроения от российских и зарубежных производителей. Совместное проведение выставок по смежным темам в области измерительной и испытательной техники позволяет посетителям получить уникальную возможность оперативного поиска решений по всему комплексу вопросов, связанных с модернизацией собственной приборной базы, оснащением самыми современными, точными и информативными измерительными технологиями, и оборудованием.

Выставочные разделы объединены в единую профессиональную деловую программу Всероссийского съезда метрологов и приборостроителей, в программе которого такие темы, как мероприятия по реализации Стратегии обеспечения единства измерений до 2025 года; цифровая трансформация и проблемы метрологии цифровой экономики; научное приборостроение и роль импортозамещения в создании новой техники; фундаментальные исследования и совершенствование эталонной базы страны; нормативно-правовая и нормативно-методическая база обеспечения единства измерений и совершенствования российской системы измерений; порядок организации и проведения сертификации изделий (в том числе фасованных товаров в упаковке любого типа) с целью защиты прав потребителей и повышения качества жизни; особенности импорта и экспорта измерительной техники при освоении внешних рынков и меры государственной поддержки экспортоориентированных предприятий.

В рамках форума также состоится конкурс "За единство измерений", который проводится на базе испытательного центра ФБУ "Ростест-Москва" с присуждением Знаков Качества средствам измерений, Золотых и Платиновых медалей выставки. Его основная цель – аттестация приборов и оборудования, относящихся к различным средствам измерений, диагностики, испытаний и аналитики, на соответствие высоким метрологическим характеристикам и качеству, а также награждение наиболее актуальных выставочных экспозиций и активных участников съезда метрологов и приборостроителей.

Посещение выставки и съезда – бесплатно (без пакета участника), в том числе при отсутствии пригласительного билета. Необходима регистрация при входе в павильон или на сайте форума. Регистрация на сайте форума поможет вам сэкономить время и заранее получить необходимое количество пригласительных билетов.