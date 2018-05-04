"Россети" стали победителем первого в истории конкурса Минэнерго РФ "Лучшая социально ориентированная компания в энергетике"

В ходе прошедших в Санкт-Петербурге VI Российского международного энергетического форума и XXV Международной специализированной выставки "Энергетика и Электротехника" Министерство энергетики РФ объявило компанию "Россети" победителем первого в истории конкурса "Лучшая социально ориентированная компания в энергетике".

На церемонии вручения наград директор Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России Владимир Смирнов высоко оценил различные социальные проекты всей группы "Россети", отметив, что электросетевые предприятия демонстрируют высокую эффективность в достижении поставленных на данном направлении целей, включая постоянную нацеленность на улучшение качества условий труда и жизни работников.

Представленная компанией "Россети" заявка о реализуемых холдингом практиках работы с персоналом получила главный приз и титул "Лучшая социально ориентированная компания". "Россети" также победили в номинации "Лучшая молодежная политика".

В числе 43 финалистов конкурса были представлены и другие компании группы, ставшие победителями в ряде других номинаций: "ФСК ЕЭС" - "Развитие трудового и личностного потенциала работников"; "Тюменьэнерго" - "Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности"; "МОЭСК" - "Содействие развитию практики благотворительной деятельности" и "Поддержка отраслевых некоммерческих и общественных организаций"; МРСК Юга получила диплом за проект по привлечению и удержанию молодых специалистов и за активное проведение социальной политики.

Кроме того, на состоявшейся в рамках выставки "Энергетика и Электротехника" кадровой конференции "Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России" выступили заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании "Россети" Ольга Сергеева и директор департамента кадровой политики и организационного развития Дмитрий Чевкин, которые представили позицию холдинга по вопросам обеспечения надежности электроэнергетики, развития ее в направлении цифровизации и эффективного кадрового обеспечения перспективных потребностей цифровой сети.