Руководители Атомэнергомаша и Республики Карелия обсудили развитие "Петрозаводскмаша"

В Москве 23 апреля состоялась рабочая встреча генерального директора Машиностроительного дивизиона Росатома - АО "Атомэнергомаш" Андрея Никипелова и генерального директора АО "АЭМ-технологии" Игоря Котова с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

Стороны рассмотрели реализацию плана работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на 2018 год, а также вопросы развития производственного комплекса "Петрозаводскмаш", в том числе, "Литейного завода "Петрозаводскмаш".

В частности, речь шла об организации производства станин и выхода на экспортные поставки станочного литья в рамках соглашения о сотрудничестве с международным концерном DMG-Mori, локализации производства элементов ветрогенераторов, разработке комплексных систем обращения с ОЯТ и РАО, дальнейшем расширении производственных возможностей Литейного завода.

Стороны предметно рассмотрели реализацию данных проектов и возможные меры их поддержки со стороны администрации Республики Карелия.