В Армавирском энергорайоне пресечено 40 случаев хищения электроэнергии

С начала года во время рейдов энергетиками Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") выявлено свыше 40 фактов хищения электроэнергии объемом более 300 тыс. киловатт-часов на сумму 800 тыс. рублей. Пойманные на воровстве электроэнергии потребители уже возместили ущерб в размере свыше 230 тыс. руб.

С нарушителей, не оплативших задолженность в установленные сроки, она будет взыскиваться в судебном порядке. Три акта составлено в отношении организаций и юридических лиц и 37 актов – на владельцев частных домовладений. В соответствии с действующим законодательством РФ незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. Кроме того, нарушителю придется оплатить и полученную незаконно электроэнергию.

– У недобросовестных потребителей очень странное отношение к хищениям электроэнергии: если человек украл товар в магазине – это постыдно, а вот если бесплатно пользуется электроэнергией, это не считается воровством. Но это не так: электроэнергия – такой же товар, имеющий установленную стоимость, и её хищение ничем не отличается от обыкновенной кражи и влечет за собой аналогичные последствия: административную и уголовную ответственность, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Сети рассчитаны на определенную нагрузку, а правонарушители, самовольно подключаясь к сети, перегружают оборудование, тем самым нарушая требуемый режим работы. Добросовестный потребитель страдает от перепадов напряжения и нехватки мощности для работы электроприборов. Кустарный способ подключения к электрической сети с нарушением всех возможных норм и правил может спровоцировать короткое замыкание и стать причиной пожара.

О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП жители могут сообщить по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).