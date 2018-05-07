В Минпромэнергетики Дагестана обсудили вопросы ТЭК республики

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" Магди Гитинов принял участие в совещании под председательством министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сайгидпаши Умаханова. В ходе мероприятия присутствующие обсудили состояние ТЭК Республики Дагестан, уровень платежей за потреблённые энергоресурсы, а также ряд других вопросов.

Отдельное внимание уделено обсуждению реализации мероприятий, намеченных в ходе визита в Республику Дагестан генерального директора ПАО "Россети" Павла Ливинского и генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрия Зайцева.

Министр промышленности и энергетики Республики Дагестан Сайгидпаша Умаханов отметил, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе республики находится под личным контролем председателя Правительства Республики Дагестан Артема Здунова и врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева.

Управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов, выступая перед присутствующими сообщил, что за январь-апрель текущего года (по оперативным данным) сборы по конечным потребителям составили 74,5% или 2,16 млрд рублей. Необходимо отметить, что это больше, чем за аналогичный период времени прошлого года (январь-апрель 2017г.), когда сбор платежей составил 2,02 млрд рублей. В своем выступлении Магди Гитинов снова обратил внимание на низкую платежную дисциплину предприятий ЖКХ Республики Дагестан, которая составила за отчетный период всего 19 %.

В ходе совещания заслушаны доклады руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также других заинтересованных лиц. Итогом рабочего дня стало принятие решения о проведении совещания с участием глав муниципальных районов и городов Республики Дагестан, так как собираемость платежей, улучшения ситуации в ТЭК Дагестана напрямую зависит от активного участия муниципальных органов власти республики.