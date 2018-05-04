В Новосибирске прошел выпуск учеников Энергокласса РусГидро

На Новосибирской ГЭС 10 школьникам - выпускникам Энергокласса РусГидро вручили сертификаты об окончании трехлетнего образовательного курса Корпоративного университета гидроэнергетики. Чествование выпускников прошло одновременно в семи регионах России - в Новосибирске, Невинномысске, Новочебоксарске, Балакове, Волжском, Кодинске и поселке Черемушки (республика Хакасия). В общей сложности сертификаты об окончании проекта и памятные подарки получили 94 выпускника.

Запоминающимся событием "выпускного" стала интеллектуальная игра "Энерго-квиз". В ходе неформальной проверки знаний выпускники отвечали на тестовые, логические, иллюстрационные и видеовопросы, связанные с энергетикой, техникой и технологией.

Кроме этого, новосибирские выпускники посетили машинный зал гидростанции, спустились в шахты турбины и генератора, поднялись на водосливную полтину. Там они полюбовались мощью водной стихии в период пика половодья и увидели работу ГЭС, обеспечивающей безопасное прохождение весеннего паводка.

Поздравить новосибирских выпускников приехал декан ФЭН НГТУ Сергей Чернов. Он высоко оценил результаты новосибирской команды в интеллектуальной телеигре "Энерго – квиз" и пригласил выпускников на День открытых дверей университета, рассказав о перспективах студентов и выпускников энергетических специальностей.

Выпускники Энергокласса* подарили директору станции Святославу Полтаранину 3-d модель опоры Новосибирской ГЭС.

Учась в Энергоклассе, ребята завоевали немало наград. Так, в мае 2017 года инженерный проект новосибирских школьников стал финалистом всероссийского конкурса технического творчества молодёжи.

Директор среднеобразовательной школы № 112 Вадим Платонов и руководитель проекта "Зимние сады Сибири" Игорь Полионов поблагодарили энергетиков за помощь в развитии инженерной мысли у талантливых детей: "Наше сотрудничество оказало серьезную поддержку учащимся, которые в дальнейшем хотят посвятить свою жизнь техническим профессиям. Полученные знания и навыки помогут выпускникам Энергокласса поступить в профильные вузы Новосибирска и стать молодыми специалистами энергетической отрасли".

*Проект "Энергокласс" реализуется за счет средств компании "РусГидро", обучение для детей бесплатное. В новом учебном 2018/2019 году занятия начнутся с октября и будут проходить на базе Невинномысского энергетического техникума. Обучающая программа Энергокласса предусматривает знакомство школьников с профессией гидроэнергетика и развитие инженерного мышления. Ознакомиться с учебными материалами можно на сайте филиала ПАО "РусГидро" - "Корпоративный университет гидроэнергетики" в разделе "Школа": http://hydroschool.ru/school/