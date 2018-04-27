За 1 квартал 2018 года Смоленскэнерго выявило 144 случая самовольных подключений к электросетям и вмешательств в работу приборов учета

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" продолжает борьбу с хищениями электроэнергии, материалов и оборудования. Большая часть случаев самовольных подключений к электросетям и вмешательства в работу приборов учета выявляется сотрудниками Смоленскэнерго в ходе проверки работы электросчетчиков, а также рейдов по пресечению несанкционированных присоединений к распределительным сетям. За 1 квартал 2018 года было выявлено 144 подобных случаев. Самое крупное хищение электроэнергии зафиксировано в этот период на пилораме в Починковском районе - сумма ущерба составила 326 тыс. рублей, а также в нежилом помещении в г. Смоленска с суммой ущерба – 166 тыс. рублей. В настоящее время работниками филиала предпринимаются меры по возмещению ущерба.

По результатам работы отдела безопасности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" за 1 квартал 2018 года правоохранительными органами возбуждалось 47 дел об административных правонарушениях, по которым к 13-ти виновным лицам уже применены штрафные санкции. Органами внутренних дел при непосредственном содействии сотрудников филиала продолжается проведение комплекса проверочных оперативно-следственных мероприятий еще по 40 материалам, по которым филиалом поданы заявления в органы полиции.

Сотрудники Смоленскэнерго напоминают, что если вам известно о фактах хищения электрической энергии, необходимо сообщить об этом по телефону бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (или 13-50 со стационарных телефонов). Также информацию можно направить на электронную почту vorunet@mrsk-1.ru или на сайт компании www.mrsk-1.ru.