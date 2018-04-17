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Новости компаний

АО "МЕТАКЛЭЙ" поздравляет с Днем Победы

АО МЕТАКЛЭЙ поздравляет с Днем Победы

8 мая 2018, 16:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕТАКЛЭЙ

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МЕТАКЛЭЙ

Великий подвиг нашего народа и гордость последующих поколений за Великую победу. Мирное небо и возможности подаренные нам - этого мы не забудем, это будем помнить и чтить. Тогда война коснулась каждый дом и за все, что имеем сейчас наша нация благодарна.

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях
Улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить
В бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы
К подножьям обелисков!

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"
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