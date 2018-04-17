АО "МЕТАКЛЭЙ" поздравляет с Днем Победы

Великий подвиг нашего народа и гордость последующих поколений за Великую победу. Мирное небо и возможности подаренные нам - этого мы не забудем, это будем помнить и чтить. Тогда война коснулась каждый дом и за все, что имеем сейчас наша нация благодарна.

Погибшим –

Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях

Улиц и в былинах.

Их подвигов святую красоту

Отобразят художники в картинах.

Живым –

Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить

В бессмертных списках,

Об их отваге всем напоминать

И класть цветы

К подножьям обелисков!