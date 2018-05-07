Более 50 спасателей тушили пожар во дворце спорта в Красноярске

8 мая в 09:29 сотрудники МЧС ликвидировали пожар во дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание оплётки проводов после короткого замыкания. На месте работают более 50 человек и 31 единица техники.

"Несущие конструкции здания при пожаре не пострадали, очаг возгорания находился в районе кровли. По данным ГУ МЧС, ранее на объекте неоднократно проводились проверки пожарной безопасности, и нарушений выявлено не было", — написало агентство.

Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время следственными органами СК РФ по Красноярскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего, запрошены сведения об организациях, выполнявших ремонтные работы и сумме причинённого ущерба.