"Камский кабель" на круглом столе по усилению мер пожарной безопасности

4 мая в Пермской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол на тему: "Усиление мер пожарной безопасности на объектах коммерческой недвижимости". В рамках мероприятия представители государственного пожарного надзора, МЧС, а также топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса г. Перми обсудили вопросы усиления мер пожарной безопасности в целях недопущения трагедий в местах массового пребывания людей.

От ООО "Камский кабель" выступил заместитель главного технолога Александр Азанов. Он рассказал о ситуации на рынке КПП, возможных рисках использования некачественной продукции, а также о том, как правильно выбрать и проверить приобретаемые кабели и провода.

"По статистике, практически каждый третий пожар происходит по причине нарушений правил электробезопасности. И это вопрос не только в изношенности электросетей, но и в применении некачественных кабелей и проводов. Для того чтобы нивелировать риск возгораний, необходимо тщательно проверять закупаемую продукцию – в 80% случаев даже с помощью проверки документов можно выявить фальсификат. А если возникли подозрения, то рекомендуем обратиться в ближайший испытательный центр" – отметил Александр Азанов.