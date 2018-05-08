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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга награждена дипломами Минэнерго РФ за проект по привлечению молодых специалистов

МРСК Юга награждена дипломами Минэнерго РФ за проект по привлечению молодых специалистов

8 мая 2018, 13:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") было отмечено дипломами Министерства энергетики России за проект по привлечению и удержанию молодых специалистов и за активное проведение социальной политики.

МРСК Юга стала лучшей среди 43 крупнейших энергетических компаний страны. Победу в конкурсе обеспечила "Программа по привлечению и удержанию молодых кадров ПАО "МРСК Юга" в сельской местности". Проект был признан лучшим в номинациях конкурса: "Молодежная политика", "Социальная поддержка работников и их семей".
Проект предполагает содействие профессиональному самоопределению молодежи в соответствии с их интересами и индивидуальными особенностями, удовлетворение потребностей регионального рынка труда, развитие кадрового потенциала энергокомплекса региона.

В рамках проекта создан "Мобильный энергокласс" - комплект оборудования, необходимый для обучения и подготовки к поступлению школьников 11 классов, который устанавливается на территории предприятия в сельских районах на период краткосрочного обучения. По завершению учебного плана оборудование направляется в другое производственное отделение.

ПАО "Россети" по итогам конкурса получило главный приз и звание "Лучшей социально ориентированная компании". Награждение состоялось в Санкт-Петербурге в рамках VI Российского международного энергетического форума и XXV Международной специализированной выставки "Энергетика и Электротехника".

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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