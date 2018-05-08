МРСК Юга награждена дипломами Минэнерго РФ за проект по привлечению молодых специалистов

ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") было отмечено дипломами Министерства энергетики России за проект по привлечению и удержанию молодых специалистов и за активное проведение социальной политики.

МРСК Юга стала лучшей среди 43 крупнейших энергетических компаний страны. Победу в конкурсе обеспечила "Программа по привлечению и удержанию молодых кадров ПАО "МРСК Юга" в сельской местности". Проект был признан лучшим в номинациях конкурса: "Молодежная политика", "Социальная поддержка работников и их семей".

Проект предполагает содействие профессиональному самоопределению молодежи в соответствии с их интересами и индивидуальными особенностями, удовлетворение потребностей регионального рынка труда, развитие кадрового потенциала энергокомплекса региона.

В рамках проекта создан "Мобильный энергокласс" - комплект оборудования, необходимый для обучения и подготовки к поступлению школьников 11 классов, который устанавливается на территории предприятия в сельских районах на период краткосрочного обучения. По завершению учебного плана оборудование направляется в другое производственное отделение.

ПАО "Россети" по итогам конкурса получило главный приз и звание "Лучшей социально ориентированная компании". Награждение состоялось в Санкт-Петербурге в рамках VI Российского международного энергетического форума и XXV Международной специализированной выставки "Энергетика и Электротехника".