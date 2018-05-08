В Кудымкарском районе по горячим следам раскрыта кража проводов с ЛЭП

Совместными усилиями энергетиков "Пермэнерго" и органов полиции в Кудымкарском районе раскрыта кража имущества с одного из электросетевых объектов. Утром 2 мая в оперативно-диспетчерскую службу производственного отделения "Северные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Упала" - "Пермэнерго" поступило обращение жителей деревни Конино Ленинского сельского поселения, сетующих на снижение качества электроснабжения.

Для проверки сигнала в населенный пункт была направлена оперативно-выездная бригада Кудымкарского района электрических сетей. При осмотре питающей деревню воздушной линии электропередачи 10 кВ энергетики обнаружили, что с двух пролетов ЛЭП похищено порядка 140 метров провода.

Специалисты "Пермэнерго" вызвали представителей полиции. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа по горячим следам задержала двух "охотников за цветметом". У злоумышленников был изъят похищенный провод.

По заявлению "Пермэнерго" межмуниципальный отдел МВД России "Кудымкарский" возбудил по ч.1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ "Кража" уголовное дело. Отметим, что по данной статье похитителям имущества электросетевой компании грозит до 2 лет лишения свободы.