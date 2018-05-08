В апреле жители частного сектора оплатили АО "Карачаево-Черкесскэнерго" 82 процента от начисленной пени

В апреле текущего года сотрудники энергосбытовых отделений АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") начислили абонентам частного сектора, допустившим просрочку платежей за потребленную электроэнергию, 143,9 тыс. рублей пени.

В течение месяца 82% от этой суммы потребители оплатили в кассы энергокомпании. От физических лиц в счет погашения пени поступило 118,1 тыс. рублей.

За четыре месяца 2018 года гарантирующим поставщиком электроэнергии КЧР населению было начислено 435,4 тыс. рублей пени. Оплата в счет ее погашения составила 105,2% или 458,1 тыс. рублей, в том числе около 23 тыс. рублей пени, начисленной потребителям в 2017 году.

Следует отметить, что этих расходов потребители могли бы избежать, если бы своевременно расплачивались за израсходованную электроэнергию. Согласно действующему законодательству, в ситуации, когда просрочка платежей ресурсоснабжающей организации составляет три месяца, абонентам - физическим лицам начисляется пеня, составляющая 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России.

Начиная с четвертого месяца просрочки платежей наказание ужесточается, и сумма пени возрастает до 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, что соответствует 23% годовых.

Руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" призывает своих потребителей производить платежи за потребленный энергоресурс до 10 числа месяца, следующего за расчётным, что предусмотрено Правилами предоставления коммунальных услуг населению, принятыми Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 года.