Москабельмет: Мы помним! Мы гордимся!

9 МАЯ! День Победы – священный праздник для каждого из нас. Спустя 73 года память о героических событиях живет в сердцах современников. В этот день "особенно громко" хочется сказать: "СПАСИБО" всем тем, кто защищал Родину, и вспомнить подвиги солдат и тружеников тыла, услышать рассказ о том, как в годы войны с завода "Москабель" ушли на фронт более 1000 добровольцев, а у станков их заменили старики, женщины и дети. В тяжелых условиях, работая по 18-19 часов в сутки, они "ковали Победу": ежедневно выпускали 500 метров военно-полевых проводов, авиационные провода, плавучие кабели для военно-морского флота, ленты для снарядов. Все это нужно было фронту! Все это нужно было для Победы!

Благодаря мужеству, стойкости, патриотизму москабельцев Завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны СССР. В центре заводского сквера, гордо окрещенного Парком Победы, стоит обелиск 53 добровольцам, погибшим в борьбе против фашистских захватчиков. В 2002 году на административном здании установлена мемориальная доска в честь героев Александра Ивановича Репина, Василия Владимировича Маркова и Андрея Даниловича Маслова.

Чтобы "прикоснуться сердцем к подвигу" Бессмертного полка завода "Москабель", прочитайте о героях в специальном разделе сайта ГК "Москабельмет", посвященном 9 мая.

Сотрудники ГК "Москабельмет" бережно хранят традиции и память о подвигах своих близких и родных. Для того, чтобы выполнить свой священный долг и увековечить память о героях, на сайте созданы две промо-страницы:

1. В разделе, посвященном 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, представлены важные исторические факты о заводе "Москабель", которые помогут любому читателю проникнуться благодарностью к людям, которые защитили Родину от немецких захватчиков. Эти люди - образец воли, храбрости и мужества. "Прикоснуться сердцем" к боевому и трудовому подвигу москабельцев может каждый из нас на нашем сайте.

2. Ни одна война не проходит бесследно. "Боль и раны хранят ветераны". Долг потомков - увековечить память ветеранам, вставшим на защиту Родины, отдавшим свою жизнь на полях сражения в годы Великой Отечественной войны и в мирные дни. Для того, чтобы бережно сохранить и донести потомкам имя каждого героя, за плечами которого страшная война и великая победа, был создан Бессмертный полк МКМ.

Как в строю встань, расправивши плечи

И не смей, заклинаю, забыть,

Что за всех, с той войны не пришедших,

Ты обязан трудиться и жить!

С праздником, дорогие друзья!