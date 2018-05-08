Атомэнергомаш и СИБУР нацелены на развитие долгосрочного сотрудничества

Представители ПАО "СИБУР Холдинг" вместе с Министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максимом Черкасовым посетили АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш). Делегация осмотрела производство герметичных насосов для газонефтехимической промышленности и обсудила возможности расширения поставок данного оборудования для объектов компании СИБУР на российский рынок в целом.

В ходе встречи рассматривались вопросы развития долгосрочного сотрудничества между ПАО "СИБУР Холдинг", АО "Атомэнергомаш" и АО "ОКБМ Африкантов". Особое внимание было уделено демонстрации производственных компетенций нижегородского предприятия. В частности, участники встречи осмотрели механосборочный цех крупногабаритного оборудования, познакомились с организацией потока-образца при изготовлении насосного оборудования, участки сборки герметичных насосов. Также были продемонстрированы результаты работы в области повышения эффективности и сокращения временных потерь, создания лучших практик и потоков-образцов и др.

ОКБМ Африкантов" является единственным российским предприятием полного цикла разработки и производства высоконадежных герметичных насосов с экранированным двигателем для атомной и нефтехимической отрасли. Герметичные насосы, изготовленные предприятием, работают на ведущих нефтехимических предприятиях: ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татнефть", ОАО "Уфанефтехим". Оборудование имеет назначенный срок службы 20 лет (с возможным продлением) и назначенный ресурс не менее 40 тыс. часов.

В начале апреля 2018 года АО "ОКБМ Африкантов" изготовило и отгрузило партию насосов для нужд ООО "СИБУР-Кстово" - шесть герметичных электронасосов трех типоразмеров. Насосное оборудование предназначено для перекачивания этилена. Насосы были разработаны специально для заказчика, на основе его требований и условий эксплуатации.

Герметичные электронасосы необходимы для перекачивания взрывопожароопасных и токсичных жидкостей, сжиженных газов на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. В настоящее время почти 100% процентов рынка потребления герметичных насосов с экранированным двигателем в российской нефтехимической отрасли Российской Федерации занимают иностранные производители.