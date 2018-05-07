Денис Мантуров и Михаил Игнатьев обсудили вопросы промышленного развития Чувашской Республики

8 мая, и.о. Министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Стороны обсудили итоги развития промышленного комплекса Республики за 2017 год и за первый квартал 2018 года, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Руководитель региона обратил внимание, что по итогам 2017 года в экономике республики сохранена положительная динамика, обеспечен рост промышленного производства. Индекс промышленного производства составил 104,4% при среднероссийском уровне 101%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности на 199,3 млрд рублей, что на 7,5% выше уровня 2016 года.

Положительная динамика регистрируется во внешнеэкономической деятельности. Так, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот республики вырос на 30,8% и составил 495,5 млн долл. США.

Промышленными предприятиями Чувашской Республики реализуется около 60 инвестиционных проектов с общим бюджетом свыше 100 млрд. рублей. Среди них, проекты ПАО "Химпром" по производству гипохлорита кальция мощностью 15 тыс. тонн в год и модернизация кремнийорганического комплекса; проекты ПО им. В.И. Чапаева по производству спецпокрытий для судостроительной промышленности и созданию высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефетегазодобывающей промышленности; проект чебоксарского предприятия "Сеспель" по производству танк-контейнеров для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих материалов.

Также локомотивом экономики региона является электротехнический кластер Чувашской Республики. В 2017 году кластер вошел в реестр Минпромторга России, став единственным представителем отрасли из Приволжского федерального округа. Это позволит предприятиям, входящим в кластер, получать государственную поддержку на федеральном уровне, направленную на развитие кластеров.

В ходе встречи также обсуждены итоги совместной деятельности, касающиеся наращивания промышленного потенциала, создания высокотехнологичного производства, увеличения экспорта продукции, которая производится на территории Чувашии под брендом "Сделано в России".

"ЗАО "Чебоксарское предприятие Сеспель" поднимал вопрос по регулированию взимания утилизационного сбора. Минпромторг России оказал содействие в решении этого вопроса. Сегодня нормативно-правовая база изменена в пользу отечественных производителей", – в частности, отметил Михаил Игнатьев. "С учетом задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в новом майском указе, мы должны увеличить производительность труда и, соответственно, повышать доходы работников. Для этого необходимо модернизировать производство, используя федеральный и региональный фонды развития промышленности".