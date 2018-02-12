5 апреля 2018 в ГД ФС РФ прошло экспертное заседание "Импортозамещение и технологическое развитие при реализации шельфовых проектов". Под председательством И. А. Ананских, первого заместителя Председателя комитета по энергетике в ГД ФС РФ, руководителя экспертного совета "Энергетика", "Развитие программ импортозамещения" выступили компании осуществляющие разработку шельфа и производители отечественного оборудования.

А.А. Власов, заместитель генерального директора по закупкам ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ" рассказал об особенностях эксплуатации оборудования в непростых условиях, о трудностях связанных с санкциями и мерах поддержки и сотрудничества.

В ходе заседания были обсуждены основные вопросы необходимые для реализации программы импортозамещения и повышения доступности российских технологий в участии по разработке шельфа. Дискуссия, была организованна ответственным секретарем экспертного совета, помощником депутата М.В. Мироновой, и коснулась самых актуальных вопросов. Эксперты отрасли высказывали свои предложения и наработки.



Одним из предложений по улучшению ситуации в отрасли поделился руководитель экспертного совета МЦПП (ЭС МЦПП) Р.Х. Артиков. Он предложил создать каталог необходимых технических решений, в который войдут доступные, проверенные качеством, отечественные компании. Данная инициатива была одобрена всеми участниками в последствии проработана экспертами.

В работе заседания так же приняли участие и поделились своими предложениями эксперты ЭС МЦПП. О.С. Ромахин, директор завода РЗКК, Ю.В. Ивлиев, коммерческий директор компании "АТОН".

Они рассказали об особенностях работы на подобных объектах и обратили внимание на необходимое качество изделий используемых в сложных условиях. Данные предложения был также учтены в протоколе.

В заключительном слове И.А. Ананских отметил, что задачи наших встреч, чтоб участники находили партнеров, заказчиков, исполнителей. Именно такой формат диалога позволяет выявить наиболее острые вопросы и принять меры по их устранению.