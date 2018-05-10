Компания "Т Плюс" по итогам 2017 года вошла в число победителей республиканского смотра-конкурса по охране труда среди организаций Чувашии

Филиал "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс стал победителем республиканского смотра-конкурса по охране труда среди организаций Чувашской Республики по итогам 2017 года. Из числа предприятий с численностью работающих от 500 и более человек конкурсной комиссией компании присуждено первое место.

Напомним, смотр по охране труда проводился с целью профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшения условий и охраны труда в организациях республики, совершенствования системы управления охраной труда и пропаганды передового опыта.

Участниками конкурса стали организации, победившие в аналогичных смотрах на муниципальном уровне. Определение победителей производилось по четырем группам в зависимости от численности работающих.

Все победители и призеры смотра отмечены дипломами Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Стоит отметить, что улучшению условий труда своих сотрудников компания "Т Плюс" уделяет особое внимание. Ежегодно разрабатываются и выполняются программы улучшения условий и охраны труда, мероприятия по предупреждению травматизма на производстве. С работниками энергообъектов проводятся инструктажи, обучение и проверка знаний. В соответствии с установленными нормами сотрудники в полном объеме обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, реализуется комплекс других мероприятий

Ответственный подход компании к вопросам охраны труда способствует сохранению здоровья персонала и обеспечению надежной работы энергообъектов.