"Мособлэнерго" приступило к реализации программ по капремонту и строительству электросетей в Подмосковье

АО "Мособлэнерго" приступило к реализации основного этапа программ 2018 года по капитальному ремонту и строительству объектов электросетевого хозяйства на территории Московской области. Всего в течение ближайших месяцев энергетикам предстоит провести капитальный ремонт более 307 км линий электропередачи, 612 единиц оборудования и строительных частей подстанций, расчистить 211 га охранных зон воздушных линий на территории Подмосковья. Капитальный ремонт сетей и оборудования проводится также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

Объемы инвестиционной программы "Мособлэнерго" в 2018 году охватят территорию большинства муниципальных образований области. Планируется построить более 200 км новых линий электропередачи, ввести 89 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Объемы финансирования инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" ежегодно увеличиваются, в том числе и за счет растущего количества заявок потребителей на строительство электросетевой инфраструктуры для выполнения технологического присоединения.

Основной объем работ по инвестиционной программе и программе капитального ремонта компания традиционно проводит в весенние и летние месяцы. Вслед за завершением осенне-зимнего периода, энергетики приступают к подготовке к следующей зиме.