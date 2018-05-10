На Новосибирской ГЭС установили ротор в кратер гидроагрегата №7

На Новосибирской ГЭС на штатное место установили самый крупногабаритный и тяжелый элемент гидроагрегата № 7 – ротор генератора. Вес этого важнейшего узла в сборе составляет 412 тонн, диаметр превышает 13 м. Для перемещения ротора с монтажной площадки к кратеру гидроагрегата (расстояние около 150 м), использовались два мостовых крана грузоподъемностью 250 тонн каждый.

Техническая операция проводилась после монтажа новой пяти лопастной турбины гидроагрегата № 7. После сборки генератора на гидроагрегате проведут пусконаладочные работы. Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию запланирован на июнь 2018 года.

Гидроагрегат № 7 - шестой из семи гидроагрегатов, на котором в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ)* выполнена замена гидротурбины. Гидроагрегат проработал 58 лет и выработал при этом 14,249 млрд кВт·ч. После замены турбины и проведения необходимых испытаний планируется перемаркировка и увеличение установленной мощности агрегата с 65 до 70 МВт.