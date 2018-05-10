Перу рассчитывает на $20 млрд. инвестиций за пять лет

Министерство энергетики и шахт Перу сообщило, что оценивает объем инвестиций в национальную горнодобывающую отрасль в 2018-2022 гг. в $20,8 млрд. Из них до конца текущего года должны поступить $2,9 млрд. Это на 36% больше, чем в 2017 г.

Прогнозы Министерства базируются на анализе уже анонсированных либо уже стартовавших проектов. Среди них можно отметить, в частности, разработку железорудного месторождения Pampa de Pongo китайской компанией Jinzhao Mining, медный рудник Quellaveco компании Anglo American, расширение производительности медедобывающего предприятия Toromocho китайской Chinalco и другие.

По оценкам бывшего министра горнодобывающей промышленности Ромуло Мучо, если все эти проекты будут реализованы в запланированные сроки, к 2021 г. производство меди в концентрате в Перу достигнет 3 млн. т в год против около 2,4 млн. т в 2017 г. Кроме того, в 2021 г. в стране будет добыто 180 тонн золота.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"