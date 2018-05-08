"Ростелеком" приведет быстрый интернет в село Аромашево Тюменской области

В селе Аромашево Тюменской области впервые появится быстрый интернет – "Ростелеком" приступил к строительству волоконно-оптической сети связи в районный центр, расположенный в 280 км от областной столицы.

Связисты в короткие сроки построят почти пять километров оптоволоконной линии. В результате жители села получат доступ к скоростному интернету на скорости более 100 Мбит/с, инновационному интерактивному телевидению, цифровой телефонии и домашнему видеонаблюдению.

Оптическая сеть охватит девять многоквартирных домов по улицам Строителей и Зеленая. Особенность строительства в том, что сельчанам не придется ждать завершения всего проекта – доступ к новым услугам будет появляться по мере подключения домов к оптике.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

"Жители села с нетерпением ждали старта проекта, в ходе которого доступ к современным телекоммуникационным технологиям откроется для 118 аромашевских семей. Строительство мы начали с улицы Строителей. Затем магистральные "оптические ветки" проведем по другим улицам села и сделаем разводку интернет-линий в дома. Первые подключения уже начались, а всю стройку планируем завершить к июлю".

"Оптическую" стройку в Аромашево "Ростелеком" осуществляет на основе технологии "оптика в квартиру", которая обеспечивает пользователю сверхвысокие скорости интернета. Технология кардинально отличается от других широко применяемых в России и признается экспертами одной из самых перспективных: во-первых, оптический канал связи "приходит" непосредственно в квартиру абонента, что гарантирует высокое качество и надежность услуги, во-вторых, обеспечивается "запас" по дальнейшему наращиванию скорости на многие годы вперед. Это позволяет соответствовать современным потребностям жителей как по качеству интернет-доступа, так и по скорости.