Дагестанские энергетики предупреждают: "Стоп, энерговор!"

В рамках акции "Стоп, энерговор!" энергетики Махачкалинских горсетей – территориального подразделения управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") организовали сразу два масштабных рейда. В центре внимания - наиболее проблемные поселки столицы региона – Семендер и Сулак.

За два дня специалисты обошли более тысячи абонентов – юридических и физических лиц. Выявили 15 случаев хищений электроэнергии. Среди них как факты безучетного, так и бездоговорного потребления энергоресурса. Причем энергетикам не удалось достучаться до двухсот абонентов: они либо отсутствовали дома, либо просто не открывали дверь специалистам сетей. По данному факту будут составлены акты недопуска к приборам учета электроэнергии. В случае повторения подобной ситуации специалисты предприятия произведут начисления по максимальной мощности токоприемников потребителя. Если они не будут оплачены и образуется задолженность, подача электричества таким потребителям будет прекращена.

По словам энергетиков, с подобными случаями они сталкиваются регулярно в ходе проведения ежедневных обходов, что приводит к немалым затратам со стороны сетевой компании, и не только финансовым. Специалисты вынуждены тратить время на повторные обходы таких абонентов, хотя могли бы использовать его на фактический учет потребления электроэнергии большего числа потребителей.

По итогам двух рейдовых мероприятий, которые в таком формате теперь будут проходить каждые выходные, специалисты Махачкалинских горсетей составили 15 актов неучтенного потребления электроэнергии (7 безучетное и 8 - бездоговорное). В общей сложности похищено свыше 55 тыс. кВт.ч.

Теперь энерговорам не только придется компенсировать деньгами похищенные объемы и перейти на законное пользование энергоресурсом, но и заплатить штраф. Все акты неучтенного потребления электроэнергии будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения административных дел и наложения штрафных санкций, которые для физических лиц составляют 10-15 тыс. рублей, для должностных лиц – 30-80 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. А пока рядом с объектами собственности людей, осуществляющих хищение электричества, появились стикеры "Стоп, энерговор!".