Электропотребление в ОЭС Сибири за 4 мес выросло на 3%

11 мая 2018, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири за апрель 2018 года составило 17051,5 млн кВт•ч, что на 2,6 % больше объема потребления за апрель 2017 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.
В апреле 2018 года электростанции ОЭС Сибири выработали 16744,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % больше чем в апреле 2017 года. При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 9516,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % больше, чем в апреле 2017 года. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) составила 7221,4 млн кВт•ч, что на 2,0 % больше выработки в апреле 2017 года.
Максимум потребления мощности в апреле 2018 года составил 26 213 МВт, что выше максимума потребления мощности в апреле 2017 года на 2,5 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ОЭС Сибири в апреле 2018 года обусловлено температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха по ОЭС Сибири в апреле текущего года составила 3,3 °C, что на 1,6 °С ниже температуры апреля 2017 года.
Данные за апрель 2018 года
|Энергосистема
|Выработка,
млн кВт•ч
|Относительно
апреля
2017 года,%
|Потребление,
млн кВт•ч
|Относительно
апреля
2017 года,%
|Забайкальского края
|581,1
|-2,3
|634,1
|-0,2
|Республики Бурятия
|492,0
|1,3
|440,8
|1,3
|Иркутской области
|3820,5
|8,5
|4400,8
|3,8
|Красноярского края
|4905,1
|-2,0
|3712,5
|1,4
|Республики Тыва
|2,9
|-2,3
|62,7
|1,3
|Республики Хакасия
|2000,6
|4,6
|1373,4
|1,4
|Кемеровской области
|2238,3
|3,1
|2639,1
|3,1
|Томской области
|305,6
|-5,8
|671,0
|2,8
|Новосибирской области
|1197,8
|2,9
|1351,3
|4,6
|Алтайского края и Республики Алтай
|602,5
|-3,5
|865,5
|1,3
|Омской области
|598,1
|-3,5
|900,3
|3,6
С начала 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 75082,5 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше показателя января-апреля 2017 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за четыре месяца 2018 года составила 72894,0 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение четырех месяцев 2018 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 45089,5 млн кВт•ч, что на 3,5 % больше, чем в январе-апреле 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 27785,9 млн кВт•ч (на 3,8 % меньше, чем за четыре месяца 2017 года).
Данные за четыре месяца 2018 года
|Энергосистема
|Выработка,
млн кВт•ч
|Относительно
января-апреля
2017 года,%
|Потребление,
млн кВт•ч
|Относительно
января-апреля
2017 года,%
|Забайкальского края
|2680,0
|1,2
|2861,2
|1,0
|Республики Бурятия
|2292,7
|3,0
|2053,2
|2,0
|Иркутской области
|16530,8
|3,9
|19786,4
|4,5
|Красноярского края
|20836,2
|-1,9
|16015,2
|2,3
|Республики Тыва
|15,3
|6,0
|330,5
|1,5
|Республики Хакасия
|8101,5
|1,2
|5773,9
|2,7
|Кемеровской области
|10407,5
|2,4
|11229,8
|3,3
|Томской области
|1417,2
|-1,0
|2952,4
|2,5
|Новосибирской области
|5195,6
|0,7
|6121,9
|3,7
|Алтайского края и Республики Алтай
|2806,8
|-5,7
|3928,1
|0,5
|Омской области
|2610,4
|-1,6
|4029,8
|2,6