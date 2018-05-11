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Отраслевые новости: Энергетика

Электропотребление в ОЭС Сибири за 4 мес выросло на 3%

Электропотребление в ОЭС Сибири за 4 мес выросло на 3%

11 мая 2018, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири за апрель 2018 года составило 17051,5 млн кВт•ч, что на 2,6 % больше объема потребления за апрель 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.

В апреле 2018 года электростанции ОЭС Сибири выработали 16744,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % больше чем в апреле 2017 года. При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 9516,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % больше, чем в апреле 2017 года. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) составила 7221,4 млн кВт•ч, что на 2,0 % больше выработки в апреле 2017 года.

Максимум потребления мощности в апреле 2018 года составил 26 213 МВт, что выше максимума потребления мощности в апреле 2017 года на 2,5 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ОЭС Сибири в апреле 2018 года обусловлено температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха по ОЭС Сибири в апреле текущего года составила 3,3 °C, что на 1,6 °С ниже температуры апреля 2017 года.

Данные за апрель 2018 года

Энергосистема Выработка, 

млн кВт•ч

 Относительно 

апреля

2017 года,%

 Потребление, 

млн кВт•ч

 Относительно 

апреля

2017 года,%
Забайкальского края 581,1 -2,3 634,1 -0,2
Республики Бурятия 492,0 1,3 440,8 1,3
Иркутской области 3820,5 8,5 4400,8 3,8
Красноярского края 4905,1 -2,0 3712,5 1,4
Республики Тыва 2,9 -2,3 62,7 1,3
Республики Хакасия 2000,6 4,6 1373,4 1,4
Кемеровской области 2238,3 3,1 2639,1 3,1
Томской области 305,6 -5,8 671,0 2,8
Новосибирской области 1197,8 2,9 1351,3 4,6
Алтайского края и Республики Алтай 602,5 -3,5 865,5 1,3
Омской области 598,1 -3,5 900,3 3,6

С начала 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 75082,5 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше показателя января-апреля 2017 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за четыре месяца 2018 года составила 72894,0 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение четырех месяцев 2018 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 45089,5 млн кВт•ч, что на 3,5 % больше, чем в январе-апреле 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 27785,9 млн кВт•ч (на 3,8 % меньше, чем за четыре месяца 2017 года).

Данные за четыре месяца 2018 года

Энергосистема Выработка, 

млн кВт•ч

 Относительно 

января-апреля

2017 года,%

 Потребление, 

млн кВт•ч

 Относительно 

января-апреля

2017 года,%
Забайкальского края 2680,0 1,2 2861,2 1,0
Республики Бурятия 2292,7 3,0 2053,2 2,0
Иркутской области 16530,8 3,9 19786,4 4,5
Красноярского края 20836,2 -1,9 16015,2 2,3
Республики Тыва 15,3 6,0 330,5 1,5
Республики Хакасия 8101,5 1,2 5773,9 2,7
Кемеровской области 10407,5 2,4 11229,8 3,3
Томской области 1417,2 -1,0 2952,4 2,5
Новосибирской области 5195,6 0,7 6121,9 3,7
Алтайского края и Республики Алтай 2806,8 -5,7 3928,1 0,5
Омской области 2610,4 -1,6 4029,8 2,6

Компания: АО "СО ЕЭС"
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