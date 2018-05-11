Электропотребление в ОЭС Сибири за 4 мес выросло на 3%

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири за апрель 2018 года составило 17051,5 млн кВт•ч, что на 2,6 % больше объема потребления за апрель 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.

В апреле 2018 года электростанции ОЭС Сибири выработали 16744,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % больше чем в апреле 2017 года. При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 9516,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % больше, чем в апреле 2017 года. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) составила 7221,4 млн кВт•ч, что на 2,0 % больше выработки в апреле 2017 года.

Максимум потребления мощности в апреле 2018 года составил 26 213 МВт, что выше максимума потребления мощности в апреле 2017 года на 2,5 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ОЭС Сибири в апреле 2018 года обусловлено температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха по ОЭС Сибири в апреле текущего года составила 3,3 °C, что на 1,6 °С ниже температуры апреля 2017 года.

Данные за апрель 2018 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно апреля 2017 года,% Потребление, млн кВт•ч Относительно апреля 2017 года,% Забайкальского края 581,1 -2,3 634,1 -0,2 Республики Бурятия 492,0 1,3 440,8 1,3 Иркутской области 3820,5 8,5 4400,8 3,8 Красноярского края 4905,1 -2,0 3712,5 1,4 Республики Тыва 2,9 -2,3 62,7 1,3 Республики Хакасия 2000,6 4,6 1373,4 1,4 Кемеровской области 2238,3 3,1 2639,1 3,1 Томской области 305,6 -5,8 671,0 2,8 Новосибирской области 1197,8 2,9 1351,3 4,6 Алтайского края и Республики Алтай 602,5 -3,5 865,5 1,3 Омской области 598,1 -3,5 900,3 3,6

С начала 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 75082,5 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше показателя января-апреля 2017 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за четыре месяца 2018 года составила 72894,0 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение четырех месяцев 2018 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 45089,5 млн кВт•ч, что на 3,5 % больше, чем в январе-апреле 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 27785,9 млн кВт•ч (на 3,8 % меньше, чем за четыре месяца 2017 года).

Данные за четыре месяца 2018 года