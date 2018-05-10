Энергетики стран СНГ посетили подстанцию "Белорусская" ПАО "МОЭСК"

26 апреля т.г. на подстанции 220 кВ "Белорусская" ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") в рамках 10-го заседания Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда Электроэнергетического Совета СНГ, руководит которой заместитель генерального директора по технической политике ПАО "Россети" Валерий Гордиенко, состоялся семинар "Особенности конструктивного исполнения современных подстанций, образцов оборудования (с демонстрацией действующих образцов оборудования), методы обеспечения надежности и актуальная организация охраны труда".

В мероприятии, которое началось с инструктажа по мерам безопасности на энергообъекте, приняли участие представители Армении, Молдовы, Казахстана, Киргизии, России, представители Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ, а также специалисты ПАО "Россети" и ПАО "МОЭСК". Директор Московских высоковольтных сетей (МВС) – филиала ПАО "МОЭСК" Анатолий Чегодаев ознакомил участников семинара с историей и перспективами развития энергосистемы Москвы, провел для гостей экскурсию по зданию современной закрытой трансформаторной подстанции "Белорусская", мощность которой 360 МВА. Участники семинара посетили комплектное элегазовое распределительное устройство (КРУЭ) 220 кВ, силовые трансформаторы, четырехсекционное комплектное распределительное устройство (КРУ) 20 кВ, четырехсекционное КРУ 10 кВ; щит управления, где Валерий Гордиенко принял рапорт дежурного по подстанции.

Анатолий Чегодаев рассказал о значении подстанции для электроснабжения САО г. Москвы и подчеркнул, что в ходе строительства использовалось самое передовое и преимущественно отечественное оборудование. Так, трансформаторы изготовлены ООО "Тольяттинский Трансформатор", а КРУ 20 кВ сделано в Самаре (ЗАО "ГК"Электрощит").

После экскурсии по подстанции началось заседание Рабочей группы, которое вел заместитель Генерального директора по технической политике ПАО "Россети" Валерий Гордиенко.

Начальник Службы подстанций филиала МВС ПАО "МОЭСК" Михаил Бердникович представил доклад на тему: "Особенности схемных решений, режимов работы и конструктивного исполнения и обеспечения надежности оборудования ПС "Белорусская", а также рассказал о первой цифровой подстанции в Москве "Медведевская", строительство которой близится к завершению.

Директор департамента производственной безопасности ПАО "МОЭСК" Игорь Макуха рассказал о том, как в компании организована работа по охране труда.

Начальник Управления производственной безопасности и производственного контроля филиала МВС ПАО "МОЭСК" Владимир Володин рассказал об особенностях применения средств защиты при организации работ на высоте на силовых трансформаторах.

Заведующий лабораторией управляемых линий электропередач Института Энергетики Академии наук Молдовы академик, доктор технических наук Виталий Михайлович Постолатий представил доклад на тему: "Компактные управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии электропередачи переменного тока".

В завершение встречи ее участники обменялись мнениями, а Валерий Гордиенко еще раз подчеркнул значение совместных мероприятий энергетиков для скоординированных действий по обеспечению устойчивого и надежного энергоснабжения экономики и населения стран СНГ, в частности для координации и анализа работы по охране труда.