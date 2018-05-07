Филиал "Владимирэнерго" ввел 2,7 МВА трансформаторной мощности в I квартале 2018 года

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" продолжает развивать распределительную электросетевую инфраструктуру Владимирской области. За I квартал текущего года было введено в работу 2,7 МВА трансформаторной мощности и более 75 км линий электропередачи.

Инвестиционная программа энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий для технологического присоединения к электросетям.

Среди крупных инвестпроектов этого года можно выделить техническое перевооружение и реконструкцию подстанций (ПС) 110 кВ "Кольчугино" в Кольчугинском районе, "Химзаводская" в городе Владимире, "Березово" в Собинском районе, "Муром" и "Стрелочная" в городе Муроме.

Для технологического присоединения к сетям новых потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, филиал "Владимирэнерго" ввёл 2,7 МВА трансформаторной мощности и 38,7 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано более 36 км распределительных сетей 0,4 кВ. При реконструкции голые провода заменяются на более надёжные самонесущие изолированные, деревянные опоры на железобетонные, увеличивается сечение провода, используются более мощные и энергоэффективные трансформаторы.

Выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Владимирэнерго". Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Таким образом, энергетики вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона. В 2018 году филиал направит на реализацию инвестиционной программы более 1,7 млрд. рублей.