ГК ЭНЕРГО поздравляет "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" с победой в Евролиге!

"ЭНЕРГО" Группа компаний поздравляет команду по ватерполу "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" с победой в "Финале четырех" - главном континентальном турнире женской ватерпольной Евролиги.

Команда уже не раз становилась Чемпионом России и принесла славу г. Кириши, ставшему благодаря активному развитию этого вида спорта, настоящей ватерпольной столицей России. В начале апреля текущего года ватерполистки стали обладательницами Кубка России, а в его завершении - одержали великолепную победу в "Финале четырёх", второй год подряд оставляя Кубок Евролиги в Киришах.

"Нам очень приятно поздравить девушек "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" с прекрасными результатами. Мы всегда стараемся быть в курсе запланированных мероприятий, и оказывая дружескую поддержку этой команде, вовлечены во все состязательные переживания. Мы с большой гордостью за команду и за предприятие, так активно развивающее этот вид спорта в городе, поздравляем "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" с победой!" - отметил заместитель директора ООО "ЭНЕРГО КОМПЛЕКТ-М" в г. Санкт-Петербург и СЗФО, Савин Е.В.