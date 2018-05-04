Павел Завальный: создание интеллектуальной системы учета энергоресурсов, система штрафов за неэффективное их использование, возвращение бюджетного финансирования программ энергосбережения в регионах – необходимые шаги для повышения энергоэффективности в ЖКХ и других сферах. Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая на круглом столе по этой тематике, проведенном комитетом Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ.

Госпрограмма "Энергоэффективность и развитие энергетики" играет важнейшую роль в достижении целевых показателей в части энергетической эффективности. Согласно данным Минэкономразвития России, в период 2011-2014 гг. в соответствии с соответствующей Подпрограммой этого документа бюджетам регионов выдавалась субсидия на мероприятия по энергосбережению во всех сферах, включая ЖКХ. Было удовлетворено 144 заявки на 21,5 млрд. рублей субсидий. Эти средства позволили привлечь 119,3 млрд. рублей внебюджетного финансирования, то есть на каждый бюджетный рубль привлечено 5,5 внебюджетного рубля. Однако в последние годы бюджетное финансирование подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" практически полностью прекращено. Это ставит под сомнение достижение запланированных целей и задач в области энергоэффективности. "Нужно вернуться к бюджетной поддержке энергосбережения, и хорошо бы сделать это в рамках бюджета ближайших трех лет" - убежден председатель комитета по энергетике.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, решение проблемы неплатежей, стабилизация тарифов ЖКХ невозможны без создания достоверной и полной системы учета потребляемых энергоресурсов. Сегодня в России такой системы нет. Даже в части учета электроэнергии, где оснащенность приборами превышает 95%, текущее состояние этих приборов не позволяет достоверно определять объемы потребления. А в части учета тепла, воды, газа обеспеченность приборами учета, особенно индивидуальными, гораздо ниже. Необходимо в кратчайшие сроки создать систему интеллектуального учета всех видов энергоресурсов. В части интеллектуального учета электроэнергии такая работа уже идет, соответствующий законопроект готовится ко второму чтению.

Также среди необходимых решений председатель комитета по энергетике назвал передачу ответственности за организацию системы учета и установку приборов с потребителей энергоресурсов на поставщика. "При этом за потребителем должны быть закреплены право самостоятельной установки приборов учета при согласовании их типа и обязанности по обеспечению возможности такой установки ресурсоснабжающей организацией в случае, если он не воспользовался своим правом, а также по обеспечению доступа к счетчикам. Крайне важно при этом, чтобы введение интеллектуальных систем учета энергоресурсов не привело к росту тарифов. Экономически это возможно за счет повышения эффективности энергоснабжения", пояснил Завальный. Данное предложение вошло в Постановление Государственной Думы по итогам Правительственного часа с министром энергетики от 22 декабря 2017г .

В списке законопроектов, касающихся энергоэффективности, председатель комитета по энергетике особо выделил проект, касающийся перехода с системы энергообследований, показавшей за эти годы свою неэффективность, к энергодекларациям. "Надеюсь, в течение этой сессии мы выйдем на рассмотрение законопроекта во втором чтении", сообщил Завальный.