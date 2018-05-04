"Саратовские распределительные сети" заменили трансформаторные вводы на подстанции 110 кВ "Маркс"

В ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов специалисты Приволжского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" выполнили ремонт на подстанции 110 кВ "Маркс" в городе Маркс Саратовской области.

Энергетики выполнили плановый ремонт силового трансформатора Т-2 мощностью 25 Мвт, в ходе которого установили высоковольтные трансформаторные вводы с твердой изоляцией отечественного производства. Также произведена частичная замена запорной арматуры маслосистемы и замена уплотнений.

Высоковольтные трансформаторные вводы – это проходные изоляторы больших габаритов и сложной конструкции, которые используются для вывода проводов высокого напряжения из баков силовых трансформаторов. В новой модели вводов, смонтированных энергетиками, отсутствует трансформаторное масло. Пространство между остовом и покрышкой заполнено унигелем. Новое конструктивное исполнение существенно повышает пожарную безопасность оборудования.

Подстанция 110 кВ "Маркс" обеспечивает электроснабжение социальных, сельскохозяйственных и бытовых потребителей Марксовского района и большей части районного центра.

Проведенный ремонт повышает надежность работы силового трансформатора, подстанции в целом и надежность электроснабжения потребителей.

Ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов ведутся и в других филиалах "МРСК Волги": "Самарские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Мордовэнерго", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго" и "Чувашэнерго".