Специалистов со всей России приглашают на крупнейшую в Сибири выставку "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника"

С 21 по 23 ноября 2018 года в Красноярске пройдет крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке XXVI специализированная выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника". К участию приглашаются разработчики и производители технологических новинок – современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Одновременно будет работать специализированная выставка "Нефть. Газ. Химия", посвященная одной из ключевых сфер экономики – добывающей промышленности. Это позволит расширить тематику проекта и привлечь дополнительную аудиторию.

Участие в выставочном проекте подтвердили ведущие отраслевые компании, в числе которых "Транснефть – Сибирь" (Омск), "ВЭЛАН" (Ростов-на-Дону), "Феникс Контакт Рус" (Москва), ДЗРА (Дивногорск), КЭМЗ (Красноярск), ПЗЭМИ (Подольск), ОКБ АРТ (Красноярск), "СпеПромАрматура" (Москва), СибКЭУЦ (Красноярск), "КИСАН" (Красноярск) и многие другие.

Участников и гостей ждет масштабная деловая программа – Сибирский энергетический форум: специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора и т.д. Состоятся семинары, где будут рассмотрены практические решения существующих задач, стоящих перед отраслью.

На форум съедутся специалисты со всей России. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители правительства РФ, ведущие энергетики страны, собственники бизнеса.

Напомним, Сибирский энергетический форум и выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника" пройдут с 21 по 23 ноября 2018 года в МВДЦ "Сибирь" (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

