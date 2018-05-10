Сварщики "АЭМ-технологи" вновь стали лучшими в машиностроительном дивизионе

Сотрудники компании "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) второй год подряд составляют тройку лидеров дивизионального конкурса профессионального мастерства среди сварщиков предприятий, входящих в контур управления Атомэнергомаш. Площадкой соревнований стал Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", открывшийся на базе Атоммаша в декабре 2017 года.

Участие в соревнованиях приняли 8 лучших сотрудников из "Атоммаша", "Петрозаводскмаша", ОКБМ Африкантова, ПАО "ЗиО-Подольск". За 3 смены по 6 часов сварщикам предстояло заварить стандартные образцы, сосуд под давлением, алюминиевую и нержавеющую конструкции. Задания предполагали разные способы сварки во всех пространственных положениях. Впервые программа соревнований в полном объеме повторила задание мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.

По итогам визуального и измерительного контроля, рентгенографии и гидравлических испытаний максимальное количество баллов набрал сварщик Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" Виктор Коробейников, на втором месте — его коллега Егор Щавелев, бронзу разделили Денис Венгер из "Атоммаша" и Павел Егоров из "Петрозаводскмаша". Лидеры дивизионального конкурса войдут в сборную Атомэнрегомаша на отраслевом чемпионате AtomSkills в августе этого года.

"Наше предприятие известно блестящими сварщиками. Конечно, мы гордимся каждой победой и каждым сотрудником. Но сейчас ставим перед собой более масштабную задачу — сделать всех сварщиков Росатома лучшими в стране. Поэтому опыт, методики и компетенции применяем не только для конкурсной подготовки своих ребят, но и делимся с коллегами в Центре компетенций", — сказал генеральный директор АО "АЭМ-технологии" Игорь Котов.

Напомним, по итогам конкурса профессионального мастерства в 2017 году победный пьедестал так же разделили сотрудники компании "АЭМ-технологии". Позже победитель дивизионального конкурса Алексей Григорович стал лучшим в Росатоме, выиграв AtomSkills, и стал абсолютным чемпионом всероссийского конкурса WorldSkills Hi-Tech-2017.