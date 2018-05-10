Свердловская теплоснабжающая компания приступила к благоустройству мест проведения ремонтов на теплосетевых объектах Первоуральска

Свердловская теплоснабжающая компания (СТК) приступила к благоустройству территорий проведения ремонтов на теплосетевых объектах Первоуральска. Речь идет о местах аварийных раскопок, выполненных в отопительный период или при запуске и благоустроенных в зимнем варианте. Работы по восстановлению благоустройства будут проведены по утвержденному администрацией городского округа графику. В него включено почти 120 объектов, порядка 40 из них энергетики планируют сдать приемочной комиссии до конца мая. В их числе, несколько участков на главных улицах Первоуральска (Ватутина, Малышева, Герцена, Ленина) и поселка Билимбай.

В первую очередь специалисты намерены благоустроить места в зоне проезжей части и тротуары, затем – внутриквартальные дороги и проезды, делая акцент на безопасность дорожного движения. Например, одним из первых будет восстановлен участок в районе дома № 34 по ул. Ватутина. Работы на этом объекте будут проводиться без ограничения движения с переменным перекрытием по одной полосе проезжей части. Как отметили в СТК, задача рабочих – не создавать неудобств участникам движения, выполняя благоустройство максимально оперативно и по возможности в выходные дни.

В настоящее время подрядчик начал щебенение участков и обустройство бордюров. Как только позволит погода, специалисты приступят к укладке асфальта (до установления нормативной температуры заводы не отпускают битумы) и облагораживанию газонов. В 2018 году на восстановление мест проведения ремонтов на теплосетевых объектах Первоуральска компания направит 10 млн рублей.