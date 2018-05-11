Vattenfall установил в Северном море самую мощную в мире ветровую турбину

Концерн Vattenfall завершил установку самой мощной ветровой турбины в мире - первой из 11 турбин, которые будут установлены на площадке ветропарка Aberdeen Offshore Wind Farm (Aberdeen Bay Wind Farm), строящегося в рамках проекта European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) в Северном море, в 3 км от восточного побережья шотландского округа Абердиншир.

Для ветропарка компанией MHI Vestas Offshore Wind разработаны два вида турбин - 9 турбин мощностью 8,4 МВт каждая и 2 турбины, в том числе установленная первой, увеличенной до 8,8 МВт мощности за счет доработок типовой конструкции ветротурбины, что было сделано впервые в промышленной ветроэнергетике.

Высота турбины составляет 191 м, длина лопасти - 80 м, диаметр ветроколеса - 164 м. Суммарная установленная мощность ветропарка составит 93,2 МВт. По оценкам экспертов, его выработки будет достаточно для покрытия до 70% потребления бытового сектора в Абердине, одном из крупнейших промышленных городов Шотландии.