"Янтарьэнерго" проверило готовность авто и спецтехники к Чемпионату мира по футболу 2018

На базе филиала "Янтарьэнерго" "Янтрьэнергосервис" генеральный директор компании Игорь Маковский провел смотр готовности авто и спецтехники для работы в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.





"Строевой смотр техники – одно из мероприятий по подготовке энергетиков к главному проекту этого года – Чемпионату мира по футболу. Все машины отобраны по строгим техническим параметрам, проверено их состояние, с персоналом проведены инструктажи. Нам важно, чтобы до мундиаля мы отработали различные сценарии реагирования на нештатные ситуации. Для этого в компании еженедельно проводятся тренировки по отработке навыков всех, кто будет задействован в надёжном обеспечении электроснабжением матчей, которые пройдут в Калининграде" - прокомментировал Игорь Маковский.

В смотре была представлена 31 единица техники: 18 машин оперативно-выездной бригады, 2 из которых оснащены электротехнической лабораторией, 3 РИСЭ, 2 автовышки, 2 самосвала, бурильные машины и легковые машины для перевозки персонала.

Въезд на стадион на острове Октябрьский разрешён 4-м производственным транспортным средствам "Янтарьэнерго". Они будут находиться на парковке ПС "Береговая" для оперативного реагирования. Также для устранения нештатных ситуаций в период проведения матча чемпионата сформирована команда из 72 специалистов. С ними проведены инструктажи, и проводятся тренировки по отработке ситуаций.

