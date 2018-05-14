Дмитрий Медведев: За 2017 год доля российской продукции в нефтегазовом машиностроении выросла более чем на 10%

11 мая в подмосковных Горках под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева прошло совещание, в ходе которого обсуждалась реализация Указа Президента России №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части промышленной политики. В совещании принял участие и.о. Министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам Дмитрия Медведева, в части промышленной политики за последние годы была создана серьезная основа. Благодаря импортозамещению Россия стала более самодостаточной по целому ряду направлений. Так, за 2017 год доля российской продукции в фармацевтике, транспортном и нефтегазовом машиностроении выросла более чем на 10%.

"Появились новые институты – Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр. Действует система государственной поддержки, она настроена таким образом, чтобы помогать предприятиям переходить на современные технологии и проводить модернизацию", - подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства рассказал, что одним из главных направлений работы на ближайшие годы должно стать развитие высокотехнологичного сектора, который носит экспортную направленность, прежде всего в обрабатывающих отраслях. Он высказал мнение, что именно рост несырьевого экспорта способен принести предприятиям серьёзные выгоды и улучшить структуру всей российской экономики.

"Уже сейчас значительные меры поддержки экспортно ориентированных производств предусмотрены по линии Минпромторга, отдельные механизмы работают в рамках Росэкспортцентра, включая, например, компенсацию затрат экспортёров", - отметил Дмитрий Медведев.

Отдельным пунктом он выделил необходимость внедрения принципов цифровой экономики в развитие промышленной среды. Это должно способствовать спросу на российскую продукцию, в том числе на внешних рынках. Не менее важной в контексте курса на импортозамещение становится задача по созданию цифровой инфраструктуры и подготовке программного обеспечения.