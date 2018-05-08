Филиал "Ивэнерго" реализует программу по расчистке просек в Ивановской области

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" продолжаются работы по расчистке просек под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) от древесно-кустарниковой растительности. В период с января по апрель энергетики произвели расчистку просек на территории 35,5 гектар. Основные работы намечены на весенне-летний период.

Мероприятия производятся в соответствии с нормативно-технической документацией для обеспечения безаварийного и безопасного функционирования и эксплуатации объектов электроэнергетики. Работы выполняются в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства с целью минимизировать риски возможных технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий, проходящих по лесным массивам.

Для проведения работ по расчистке трасс от растительности "Ивэнерго" использует два основных способа: ручной и механизированный. При ручной расчистке просек, которая производится в труднодоступных местах, используются бензопилы и кусторезы. Персонал полностью обеспечивается средствами индивидуальной защиты и инструментом. Обязательно соблюдаются все необходимые требования по охране труда и противопожарные меры.

Вырубленная древесина по согласованию с Росимуществом с целью предотвращения хищений вывозится на охраняемые площадки. Уборка порубочных остатков производится методом мульчирования (измельчения кустарниковой растительности и деревьев диаметром до 8 см и перемешивания полученной щепы с поверхностным слоем почвы) или путем сжигания. В связи с вводом особого противопожарного режима с 28 апреля 2018 года уборка порубочных остатков методом сжигания прекращена и будет завершена после отмены особого противопожарного режима. Порубочные остатки складируются на просеки ВЛ в 10 м от кромки леса в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах. Места складирования в обязательном порядке осматриваются и проходят согласование с представителями Комитета Ивановской области по лесному хозяйству.

Напомним, в рамках ремонтной программы 2018 года энергетиками планируется провести расчистку и расширение более 1000 га просек под ВЛ различного класса напряжения. Качественное и своевременное освобождение трасс ВЛ от поросли минимизирует риск повреждения электроустановок упавшими стволами и ветками деревьев и позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.